Il mondo di Materia 2 0 Un’enciclopedia a disposizione di tutti

Milano capitale italiana della. In occasione della Milano Design Week,2.0, punto di riferimento nell’ambito deili d’alta gamma per l’architettura, inaugura la più grande materioteca d’Italia, polo d’eccellenza per la ricerca, lo studio e la progettazione. Un nuovo hub interdisciplinare di 500 metri quadrati nel cuore pulsante di Porta Nuova, rivolto a università e professionisti con 1.200 campioni, 5.000 pezzi esposti e oltre 15.000 prodotti a catalogo per offrire un’esperienza di progettazione totale, immersiva e rivoluzionaria. Fondata e tuttora presente a Como,2.0 è diventata in pochi anni la materioteca più seguita a livello europeo su Instagram, grazie alle moodboard, tavole materiche di straordinaria qualità che trasformano identità progettuali in racconti visivi.