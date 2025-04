Il mobile non si arrende al pessimismo dei dazi

arrende al pessimismo dei dazi, come il settore del mobile. A Milano, in concomitanza all'apertura del Salone, Mediobanca ha pubblicato una ricerca per cui le imprese dell'arredamento, dopo aver chiuso col segno più il 2024 (0,7%), non si rassegnano a fossilizzarsi sugli scenari apocalittici dei dazi Usa. Anche se affrontano "un .

