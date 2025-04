Ilgiorno.it - Il mistero della donna trovata morta e seminuda sul greto del Serio: il corpo ‘nascosto’ sotto il ponte, la droga e la traccia del giubbotto

Leggi su Ilgiorno.it

Alzano Lombardo (Bergamo) – Aveva abitato ad Alzano Lombardo (i famigliari vivono in zona) ma ultimamente si era trasferita fuori provincia lamarocchina di 44 anni, una “vita complicata e difficile”,senza vita suldel fiume, ad Alzano Lombardo, domenica mattina. A fare la scoperta un passante, uno dei tanti che percorrono a piedi la pista ciclabile che collega con Ranica. Ilera al ‘riparo’ dietro al secondo pilone delprovincialeValle Seriana, una strada trafficata. Il cadavere dietro un pilone da giorni Unle causemorte. Chi indaga in queste ore sta passando al setaccio le telecamere che ci sono in zona a partire da venerdì fino a domenica mattina, giorno del ritrovamento. Anche perché con il trascorrere delle ore prendela possibilità che ilfosse li addirittura da venerdì e che nessuno lo avesse notato.