Ilrestodelcarlino.it - Il miglior robot aspirapolvere per la pulizia della tua casa è in offerta: Dreame L10s Pro Ultra Heat al miglior prezzo su Amazon

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Proè oggi disponibile sua 649,00€, IVA inclusa, grazie a uno sconto del 19% rispetto aldi listino. Questoe lavapavimenti si distingue per una combinazione di tecnologie avanzate dedicate alladomestica profonda e automatizzata, progettato per chi cerca prestazioni elevate su ogni superficie. Compralo subito, è inper poche orePro: un Must Have per la tua abitazione Dotato di un sistema di aspirazione fino a 7.000 Pa, riesce a catturare efficacemente polvere, detriti, briciole e peli di animali, anche nei tappeti a trama fitta. Il modulo lavapavimenti è potenziato dalla funzione di lavaggio con acqua caldache permette di igienizzare le superfici in modo più efficace, rimuovendo anche le macchie più ostinate.