Il malinteso che ha condannato l’Atalanta | Confuse Ede con Ade …

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-07 15:03:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:ha aggiunto questa domenica contro Lazio (0-1) la sua terza sconfitta consecutiva in una partita che ha lasciato l’immagine curiosa del cambiamento nigeriano AUNEOOLA Lookmansostituito dall’errore a causa della confusione del personale di coaching con i motivi “Ade” lookman e quello del brasiliano Ederson, noto come “Ede”.Al 74 ° minuto della partita, con ancora più di 16 tempo aggiunti in anticipo e un marcatore così regolato, I fan di Atalanta guardarono stranamente la panchina Quando il poster del quarto arbitro indossava il numero di lookman come giocatore che doveva lasciare il campo.Sulla panchina della “DEA” C’erano anche strani movimenti, ma alla fine il cambiamento fu completato e Non riusciva a sbarazzarsi quando Gian Piero Gasperini si rese conto dell’errore.