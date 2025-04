Il lupo cattivo è tornato | era scomparso oltre 10mila anni fa Il primo caso di de-estinzione al mondo – Il video

lupo cattivo è tornato». E non soltanto sulla copertina del nuovo numero del Time, dedicato al primo caso di de-estinzione al mondo. Una società di bioscienza del Texas, la Colossal Biosciences, sostiene infatti di aver riportato in vita il lupo dell’era glaciale, estinto oltre 10mila anni fa. «Stai ascoltando il primo ululato in oltre 10mila anni di un “dire wolf’”, il mitologico metalupo o meglio enocione, specie estinta», recita l’annuncio dell’azienda, che su X ha inoltre allegato l’audio e le immagini di due cuccioli di lupo dal pelo bianco. Si chiamano Romolo e Remo e sono due dei tre cuccioli de-estinti, nati il 1° ottobre 2024. La Colossal sta, inoltre, lavorando per riportare in vita il mammut, il dodo, la tigre della Tasmania.April 7, 2025 Il processo di de-estinzioneNon si tratta di clonazione. Leggi su Open.online Il «». E non soltanto sulla copertina del nuovo numero del Time, dedicato aldi de-al. Una società di bioscienza del Texas, la Colossal Biosciences, sostiene infatti di aver riportato in vita ildell’era glaciale, estintofa. «Stai ascoltando ilululato indi un “dire wolf’”, il mitologico metao meglio enocione, specie estinta», recita l’annuncio dell’azienda, che su X ha inallegato l’audio e le immagini di due cuccioli didal pelo bianco. Si chiamano Romolo e Remo e sono due dei tre cuccioli de-estinti, nati il 1° ottobre 2024. La Colossal sta, in, lavorando per riportare in vita il mammut, il dodo, la tigre della Tasmania.April 7, 2025 Il processo di de-Non si tratta di clonazione.

