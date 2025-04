Il look della regina Camilla in Italia | sobrietà e spille ‘eredità’ di Elisabetta II

Ha scelto i colori dell'Europa e del Paese che l'ha accolta in visita ufficiale, la regina Camilla che da ieri è nella Capitale con il suo augusto consorte, re Carlo. Di un'eleganza sobria, mai altera, la regina d'Inghilterra ha indossato robe-manteau scivolati, tagliati sbiechi e sul punto vita per 'ammorbidire' la silhouette.

