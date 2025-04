Il lavoro su turni mette a rischio il cuore ma puoi fare una cosa per proteggerlo secondo uno studio

mettendo seriamente a rischio la salute del cuore a causa dell'interruzione del naturale ritmo circadiano. Un nuovo studio ha determinato che il lavoratori su turni possono fare una cosa per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Leggi su Fanpage.it L'essere umano è un animale diurno e di notte dovrebbe riposare, ma moltissime persone lavorano di notte,ndo seriamente ala salute dela causa dell'interruzione del naturale ritmo circadiano. Un nuovoha determinato che il lavoratori supossonounaper ridurre ildi malattie cardiovascolari.

