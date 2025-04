Agi.it - Il killer di Ilaria al gip: "È morta subito, poi ho pranzato con una sua amica"

AGI - Mark Samson, il 23enne arrestato con l'accusa di omicidio aggravato e 'occultamento di cadavere' per la morte diSula dopo essersi disfatto del corpo è rientrato a Roma e hacon unadella vittima. È lo stesso giovane a raccontarlo al gip di Roma Antonella Minunni nel corso dell'interrogatorio di venerdì scorso. "Alla ragazza - scrive il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare -, non confidava nulla di quanto successo, con lei mangiava una piadina e si organizzavano per andare a Bologna" dal ragazzo della giovane, "per fargli una sorpresa" in vista del suo compleanno. Dopo aver letto dei messaggi arrivati sul cellulare diSula il 23enne ha perso la testa "per gelosia" e, dopo aver preso un coltello da cucina, con la mano sinistra ha colpito ", da dietro, nel mentre lei si era alzata per riprendersi il telefono", descrive il gip nell'ordinanza con la quale ha disposto il carcere per il giovane accusato dell'omicidio della 22enne di Terni.