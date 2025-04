Ilrestodelcarlino.it - Il Gruppo Sportivo Pianello di Ostra celebra 60 anni di storia e passione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sessantacondensati in tre ore di festeggiamenti che sono anche uno sguardo al futuro partendo dal passato. Ildiintitolato a Diego Schiaroli – promessa del ciclismo locale scomparsa tragicamente nel 1992 a soli 16– ha festeggiato venerdì scorso i suoi 60di vita essendo stato fondato nel 1965. Unadi strada e, come hanno sottolineato gli intervenuti nella Tensostruttura didi: ilnacque infatti come Scuola di Vita e Sport e l’emozione non è mancata nel rivedere tante foto del passato nella mfotografica allestita per l’occasione. Sono stati dieci i presidenti delnella: nell’ordine Alessandro Conti, Livio Olivi, Bruno Torreggiani, Elio Giuliani, Leonardo Leoni, Arduino Testaguzza, Massimo Paolinelli, Marco Raffaeli, Marco Romagnoli, Maurizio Minucci, attualmente in carica.