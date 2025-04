Il grande dolore di Roberto Vecchioni | la moglie non vive più dopo la morte del figlio il racconto

Ladi unè una tragedia che nessun genitore dovrebbe mai affrontare., cantautore che ha sempre parlato di emozioni e di vita attraverso la sua musica, ha vissuto questo terribile. In una toccante intervista rilasciata a Il Corriere della Sera,ha aperto il suo cuore, raccontando il tormento che lui e suaDaria stannondo da quando il loroArrigo è scomparso, nell’aprile del 2023, all’età di 36 anni.Ildelladi: parla il cantautoreNel corso dell’intervista,ha raccontato il profondoche ha segnato la sua vita e quella di suaDaria, colpita dalladelin modo devastante. Il cantautore ha espresso parole che raccontano il peso di una sofferenza che non ha fine: “Le persone sono colpite da tante malattie gravi, da problemi mentali, spirituali.

