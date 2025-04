Ilrestodelcarlino.it - Il grande cuore di Mimma: super ambulanza e 625mila euro per il Maggiore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 8 aprile 2025 – Il suono delle sirene, il 118 che sfreccia veloce per arrivare a destinazione e prestare soccorso immediato. Così il ricordo della dottoressa Maria Grazia Amato, anestesista e rianimatrice deceduta nel 2022, resterà indelebile grazie al lascito che ha permesso all’Ospedaledi munirsi di una nuovadal valore di 125mila, oltre agli altri 500mila destinati all’accoglienza e umanizzazione del Pronto Soccorso. Dotata delle più avanzate tecnologie per il monitoraggio e la cura di pazienti critici, la nuova, vede un allestimento dinamico e sistemi di bloccaggio rapidi, oltre alla sanificazione a plasma a freddo – ossia quando il mezzo è in ‘stand by’ –, e a una climatizzazione a pressione negativa. A inaugurare il nuovo mezzo anche il sindaco Matteo Lepore che non ha mancato dal ringraziare gli amici e i familiari presenti: ''Questa donazione fa unadifferenza'', ha espresso.