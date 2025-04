Il governo prepara gli aiuti alle imprese Le possibili soluzioni sul tavolo

tavolo dei negoziati. L’Europa travolta dai dazi americani spera ancora in una soluzione pacifica o presunta tale con gli Stati Uniti, ma nel dubbio, meglio avere pronta l’arma di riserva. Sotto forma di contro-dazi: dall’Harley Davidson ai jeans, dagli yacth al ketchup americano, Bruxelles è pronta ad alzare barriere tariffarie fino al 25%, la stessa asticella applicata dagli Usa su acciaio e alluminio, che nel caso del Vecchio Continente valgono 26 miliardi.Come detto, a Bruxelles credono ancora alla via negoziale e in questa direzione va l’offerta di azzerare i dazi per l’industria su entrambe le sponde dell’Atlantico. Ma la pazienza della presidente Ursula von der Leyen non è infinita e così l’Ue è sempre pronta a colpire i servizi offerti dalle aziende statunitensi, settore in cui gli Usa sono in surplus commerciale con gli europei. Formiche.net - Il governo prepara gli aiuti alle imprese. Le possibili soluzioni sul tavolo Leggi su Formiche.net La pistola, anzi, il bazooka, è carico ed è suldei negoziati. L’Europa travolta dai dazi americani spera ancora in una soluzione pacifica o presunta tale con gli Stati Uniti, ma nel dubbio, meglio avere pronta l’arma di riserva. Sotto forma di contro-dazi: dall’Harley Davidson ai jeans, dagli yacth al ketchup americano, Bruxelles è pronta ad alzare barriere tariffarie fino al 25%, la stessa asticella applicata dagli Usa su acciaio e alluminio, che nel caso del Vecchio Continente valgono 26 miliardi.Come detto, a Bruxelles credono ancora alla via negoziale e in questa direzione va l’offerta di azzerare i dazi per l’industria su entrambe le sponde dell’Atlantico. Ma la pazienza della presidente Ursula von der Leyen non è infinita e così l’Ue è sempre pronta a colpire i servizi offerti daziende statunitensi, settore in cui gli Usa sono in surplus commerciale con gli europei.

