Il giallo dei viaggi di Stato di Meloni | il governo non dice quanto spendono lei Salvini e Tajani

quanto spende per i viaggi istituzionali, ma Palazzo Chigi non fa sapere nulla da agosto 2024. I suoi numeri fino a quel momento: 114 viaggi, quasi 570mila euro spesi per vitto e alloggio. Salvini è più 'trasparente', mentre di Tajani non si sa nulla. Meloni, in media, ha comunque speso meno di Draghi e Conte per ciascun viaggio. Leggi su Fanpage.it La premier è tenuta a direspende per iistituzionali, ma Palazzo Chigi non fa sapere nulla da agosto 2024. I suoi numeri fino a quel momento: 114, quasi 570mila euro spesi per vitto e alloggio.è più 'trasparente', mentre dinon si sa nulla., in media, ha comunque speso meno di Draghi e Conte per ciascuno.

Il giallo del viaggio di Meloni da Trump: «Felice dell'invito», ma forse non andrà. Il giallo di Meloni da Trump. "Ma dovrebbe andare". A Roma Nordio si iscrive a FdI. Caso Boccia, Sangiuliano da Meloni: "Ho ribadito la mia verità. Mai pagato un euro per i suoi viaggi". Maria Rosaria Boccia e la telefonata a Sangiuliano, giallo durante il faccia a faccia con Meloni: «Smetti di storpiare la realtà, ti stimo e ti voglio bene. Mattarella e Meloni, pranzo di lavoro al Quirinale: "Normali interlocuzioni".

