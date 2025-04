Ilfattoquotidiano.it - Il Genoa e l’aumento di capitale, s’indaga per truffa: i pm sentiranno pure l’ex presidente Preziosi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ultima vittoria contro l’Udinese ha regalato l’ennesima gioia stagionale ai tifosi del, ormai saldamente fuori dalla lotta per non retrocedere, nonostante la prima parte del campionato sia stata molto deludente. Fondamentale l’ingaggio di Patrick Viera come nuovo allenatore al posto di Alberto Gilardino. Un avvicendamento in panchina consumato nelle stesse settimane in cui a Pegli stava per andare in scena un cambio di proprietà destinato a finire sotto la lente della procura. La guerra a colpi di carte bollate per aggiudicarsi il controllo del club calcistico più antico d’Italia, infatti, si è arricchita di un nuovo capitolo giudiziario: un’inchiesta per, affidata dal procuratore Nicola Piacente agli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza.