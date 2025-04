Il gas scende sotto quota 36 euro al Mwh al Ttf di Amsterdam

Il gas scende sotto quota 36 euro al Mwh al Ttf di Amsterdam. Il gas scende sotto quota 36 euro al Mwh al Ttf di Amsterdam. Gas, prezzo quasi sotto quota 40 euro al Ttf di Amsterdam (1,02%) -. Borsa: Europa parte contrastata, Milano difende i massimi con lusso e Unipol. Mercati, giù il prezzo del gas ma cresce quello del petrolio. Spread Btp-Bund in aumento. Gas, prezzo torna sotto quota 40 euro al MWh al Ttf di Amsterdam (-0,74%) -. Ne parlano su altre fonti

Il prezzo del gas si conferma sotto i 35 euro a metà giornata - Il gas conferma il forte calo con il prezzo, che dopo un minimo di giornata a 33,5, si è assestato sotto quota 35 euro (34,8) al megawattora. La flessione per i contratti Ttf ad Amsterdam è del 4,4%. (ansa.it)

Il prezzo del gas in apertura scende sotto i 40 euro - Il prezzo del gas scende sotto i 40 euro in avvio di seduta, con l'arrivo dei dazi americani e mentre si attendono gli sviluppi delle trattative di pace tra Russia e Ucraina. Le quotazioni sono in ... (quotidiano.net)