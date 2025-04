Ilgiorno.it - Il futuro al Salone. Meridiani mette l’Intelligenza artificiale al servizio della casa

Aldel Mobile c’è anche, l’azienda di Misinto che ha messo radici in 50 Paesi nel mondo con 9 monobrand store, tra cui Milano, Londra, Miami, Parigi, New York e Tokyo, inaugurato a fine marzo. Alla Milano Design Weekporta in scena “my home is Me“ attraverso un progetto firmato dal designer e art director Andrea Parisio. Per il 2025, il brand è infatti presente sia in fiera che in città con ilStore di via Manzoni 38. Lo standin Fiera a Rho è articolato in un percorso guidato che racconta tre storie differenti, declinate in tre diversi ambienti di. Si presenta anche con un progetto di intelligenza: grazie a una piattaforma di AI generativa, una delle tre case dello standdiventa anche una tela virtuale riprodotta su schermo.