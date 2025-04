Linkiesta.it - Il flop di Le Pen, il guado di Meloni, e lo scricchiolio della destra mondiale

Leggi su Linkiesta.it

Sono solo segni, ma parlano tutti di una difficoltà seria. Per la prima volta da mesi, dallasi odono scricchiolii. Da Manhattan a Parigi, fino a Roma, negli ultimi giorni il mondo egemonizzato dai reazionari, dall’uomo nero di Washington allaalle vongoleGarbatella, sembra mostrare improvvisamente rughe e lividi. Ciascuno a suo modo, s’intende. Domenica era mezza vuota la place Vauban di Parigi, dietro Les Invalides, dove c’è la tomba di Napoleone; eppure Madame Marine Le Pen aveva chiamato i parigini a protestare contro la condanna inflittale per i soldi del Parlamento europeo: ha portato più gente in piazza per l’Europa il sindaco di Bologna Matteo Leporedonna fino a una settimana fa considerata la futura presidenteRepubblica francese. Lei, paragonatasi senza vergogna a Martin Luther King, collegata in video con il cosiddetto congressoLega, forse ha intuito che la Francia la sta già dimenticando: perché ai francesi ditegli tutto, ma i politici che fanno i furbi con i soldi pubblici proprio non li sopportano.