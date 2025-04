Il fatto non sussiste -- Il fatto non su | Chiodi e Venturoni scagionati dopo 15 anni di processo

dopo un lungo iter giudiziario durato 15 anni, l'ex presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, e l'ex assessore alla sanità, Lanfranco Venturoni, sono stati assolti con formula piena dal Tribunale di Pescara nel processo relativo ai tetti di spesa delle cliniche private. Le accuse, che includevano falso, violenza privata e abuso d'ufficio, sono state ritenute infondate, portando alla sentenza di assoluzione perché "il fatto non sussiste".? La vicenda risale al 2010, quando, nell'ambito del piano di rientro dai disavanzi della sanità regionale, l'allora commissario ad acta Gianni Chiodi avrebbe imposto una riduzione dei tetti di spesa alle cliniche private. Secondo l'accusa, ciò sarebbe avvenuto esercitando pressioni indebite sulle strutture sanitarie per far loro sottoscrivere contratti di prestazione di assistenza ospedaliera, collegando la firma al pagamento dei crediti vantati nei confronti della Regione.

