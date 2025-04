Il distributore di benzina è abbandonato | preso d' assalto da chi lo usa per drogarsi

distributore di benzina che dal 2020 non è più in attività. Da cinque anni è in stato di abbandono e con il tempo è diventato fonte di degrado per il quartiere. Oltre alle erbacce alte e alla sporcizia, quello che un tempo era il gabbiotto del benzinaio. Torinotoday.it - Il distributore di benzina è abbandonato: preso d'assalto da chi lo usa per drogarsi Leggi su Torinotoday.it In corso Umbria, angolo via Caserta, c’è undiche dal 2020 non è più in attività. Da cinque anni è in stato di abbandono e con il tempo è diventato fonte di degrado per il quartiere. Oltre alle erbacce alte e alla sporcizia, quello che un tempo era il gabbiotto delio.

Il distributore di benzina è abbandonato: preso d'assalto da chi lo usa per drogarsi.

