Ilfattoquotidiano.it - Il creator CiccioGamer89 derubato al “Romics” insegue il ladro e lo fa arrestare: recuperato un costosissimo mazzo di carte Pokémon

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

o semplicemente CiccioGamer – nome d’arte di Mirko Alessandrini – è stato vittima di un furto. Al noto content, domenica 6 aprile, è stato rubato un preziosodida collezione, nello stand allestito a Roma durante il, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games.Il– appassionato di videogiochi e cucina – ha un proprio personale merchandising. Dalle uova di pasqua ai negozi online (e non solo) di, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Magic. Ce n’è per tutti. E per intenderci: una sua mystery box può costare fino a 1.000 euro (ma ci sono anche prezzi più accessibili).Domenica scorsa le sue prezioseerano alla Fiera di Roma quando, all’improvviso, un 20enne è riuscito a rubarne un. Il suo valore? Ben 1.200 euro.