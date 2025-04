Il consiglio comunale chiede al Governo di salvare la Borsa di Milano

Borsa di Milano "e il suo sviluppo in ottica europea". È il contenuto di una mozione approvata con 37 voti favorevoli e un astenuto dal consiglio comunale di Milano, lunedì sera. Il testo, presentato da Alessandro De Chirico di Forza Italia, impegna sindaco e giunta.

