Il Comune nega l' accesso agli atti a una consigliera | il Tar condanna l' Ente

La consigliera comunale Giuseppina Caputo, del gruppo Teverola Sostenibile, ha presentato e vinto il ricorso al Tar della Campania a seguito del silenzio del Comune alla sua richiesta di accesso agli atti per quel che riguarda il campo sportivo nella zona Asi di Teverola.

