il comandante provinciale.

Verranno consegnati oggi i 25 nomi dei vigili del fuoco aretini che parteciperanno volontariamente al programma di screening avviato in Emilia Romagna, dopo le morti sospette per glioblastoma di IV grado. L’iniziativa, promossa con l’Università di Bologna, coinvolgerà 300 vigili della regione, ora estesa anche alla caserma di Arezzo. Un programma scientifico per capire se ci sono correlazioni tra le morti dei 4 vigili del fuoco aretini, colpiti dal tumore cerebrale, e il Pfsas, una sostanza nociva forse nascosta tra i dispositivi in dotazione. A confermare la partecipazione dei pompieri aretini è ilFabrizio Baglioni: "La direzione generale ci ha comunicato l’avvio dello screening, accettando di prendere in esame anche 25 nostri colleghi. Il personale ha risposto positivamente".