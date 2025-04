Il Colosseo allagato | come i Romani mettevano in scena le naumachie

Leggi su Funweek.it

Ilè uno dei monumenti più belli di Roma che in passato era uno dei maggiori anfiteatriantichi dove venivano ospitati gladiatori, scontri con animali e le esecuzioni pubbliche, tra cui le, vale a dire le battaglie navali, nate dall’idea di simulare scontri navali, con navi che navigavano su acquain una vera battaglia. La difficoltà più grande, però, era la realizzazione dell’illusione di essa, dato che ilnon era progettato per ospitare tali battaglie navali in queste modalità.venivano realizzate dentro alLa prima naumachia risale al 46 a.C., organizzata da Giulio Cesare per celebrare le sue vittorie militari. Per l’occasione, fu scavato un grande bacino che venne poi riempito d’acqua proveniente dal fiume Tevere. Per l’evento furono usate vere navi, e i combattenti lottavano a bordo di esse, creando l’illusione di una battaglia navale vera.