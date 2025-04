Il Cimitero Evangelico agli Allori apre al pubblico con il Fai

Firenze, dopo l'annullamento dovuto al maltempo durante le Giornate FAI di Primavera 2025, la Delegazione FAI di Firenze è lieta di annunciare una nuova apertura straordinaria del Cimitero Evangelico agli Allori, sabato 12 aprile 2025, dalle ore 10.00 alle 17.00.

Al via l'iniziativa "Oltre ogni confine. Le storie degli Allori, le voci di chi ci ha preceduto" al cimitero evangelico degli Allori in via Senese, 184 dove sono sepolti molti uomini