Il centrodestra annuncia: «Aboliremo i ballottaggi con i disegni di legge»

La maggioranza fa dietrofront sull’emendamento per eliminare ima non rinuncia alla loro abolizione. Anzi, i capigruppo dial Senato, in una nota congiunta, hannoto che «idigià depositati saranno rapidamente approvati». Ma intanto lo stop all’emendamento: «Vogliamo eliminare pretesti e discussioni strumentali, rinunciando noi ad affrontare questa annosa questione nella discussione sul decreto elezioni». Prevedeva l’eliminazione delo per ere i sindaci nei Comuni con più di 15 mila abitanti purché il candidato avesse ottenuto il 40 per cento dei consensi. Sarà trasformato in progetto di.I capigruppo: «Andiamo avanti, non accettiamo veti»Nella nota i capigruppo Lucio Malan di Fratelli d’Italia, Massimiliano Romeo della Lega, Maurizio Gasparri di Forza Italia, Michaela Biancofiore di Noi Moderati hanno spiegato: «L’obiettivo che perseguiamo è giusto, ampiamente condiviso, coerente con le norme già in vigore in Friuli Venezia Giulia, in Sicilia, in Toscana e con quanto dissero nel passato esponenti del Pd in Parlamento.