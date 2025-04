Brindisireport.it - Il Cavalcavia De Gasperi perde pezzi: disposti i lavori di messa in sicurezza

BRINDISI – Lunedì 14 e martedì 15 aprile si svolgeranno gli interventi di manutenzione strutturale eindelDe, necessari per interrompere la pioggia di calcinacci verso via Bastioni e via Tor Pisana. L’intervento è stato affidato alla ditta “Labortest Srl”, con.