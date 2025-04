Il cast de I Cesaroni ai funerali di Antonello Fassari Max Tortora | “Se n’è andato troppo presto”

funerali di Antonello Fassari molti componenti del cast de I Cesaroni, la celebre serie corale di cui si sta girando una nuova stagione proprio in questi mesi. Da Claudio Amendola a Max Tortora, passando per Ludovico Fremont e Angelica Cinquantini, ecco il ricordo di amici e colleghi. Leggi su Fanpage.it Aidimolti componenti delde I, la celebre serie corale di cui si sta girando una nuova stagione proprio in questi mesi. Da Claudio Amendola a Max, passando per Ludovico Fremont e Angelica Cinquantini, ecco il ricordo di amici e colleghi.

Il cast de I Cesaroni ai funerali di Antonello Fassari, Max Tortora: "Se n'è andato troppo presto". La nuova stagione de I Cesaroni senza Antonello Fassari: l'inizio delle riprese e l'uscita in televisione. "I Cesaroni 7": tutti quelli che non saranno nel cast (e perché hanno detto no). Micol Olivieri assente da “I Cesaroni 7”: «Voglio mettere i puntini sulle i». Lo sfogo sui social. “Il ritorno de ‘I Cesaroni’? Non ne so nulla. Ho letto molte fake news, ma non sono una…. I Cesaroni tornano in tv, quando andranno in onda e chi farà parte del cast. Ne parlano su altre fonti

Il cast de I Cesaroni ai funerali di Antonello Fassari, Max Tortora: “Se n’è andato troppo presto” - Ai funerali di Antonello Fassari molti componenti del cast de I Cesaroni, la celebre serie corale di cui si sta girando una nuova stagione proprio in questi ... (fanpage.it)

Luttu in u cast di I Cesaroni : addiu à Antonellu Fassari - Il mondo della televisione italiana è in lutto per la scomparsa di Antonello Fassari, l’amato attore noto per il suo ruolo di Cesare Cesaroni nella celebre serie I Cesaroni. A soli 72 anni, Fassari ha ... (notizie.it)

Antonello Fassari, l'addio all'attore del cast de "I Cesaroni" e degli altri vip. Claudio Amendola: «Sarai sempre mio fratello» - Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 72 anni Antonello Fassari, tra gli attori italiani, con inclinazione comica, più popolari grazie alla partecipazione a programmi tv cult come "Avan ... (msn.com)