Il calo del Napoli è una questione mentale, contro Inter e Juve secondi tempi impressionanti (Sky Sport).

Su SkyMassimo Ugolini, inviato a Castel Volturno, analizza il pareggio di Bologna che tiene ila tre lunghezze dall’capolista. Un pareggio tutto sommato gradito al netto delnel secondo tempo. Non è un problema atletico, la prova sono idelntus.Stellini in conferenza ha sottolineato che almanca ancora un step di mentalitàLe parole di Ugolini:«Aspetto da sottolineare è il rendimento lontano dal Maradona al di sotto delle aspettative o comunque della prima parte di stagione, al netto delle difficoltà affrontate anche per via degli infortuni. Il bicchiere resta mezzo pieno: dopo queste due partite, molti avrebbero messo la firma per mantenere l’a distanza. Un turno che poteva essere favorevole, una vittoria e un pareggioMilan e Bologna fuori casa, due avversari insidiosi, ma è comunque un aspetto positivo.