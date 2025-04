Il calcio italiano è finito perché è lento | mancano corsa e dinamismo imparino da Simeone Guardian

Dice Philipp Lahm che lui è "figlio del calcio italiano". "La mia scuola si chiamava Milan. La vittoria per 4-0 contro il Barcellona nella finale di Champions League del 1994 è stata il punto di riferimento nel mio allenamento su come una squadra attacca e difende insieme. Quali distanze manteniamo? Chi è responsabile della conquista del pallone? Quando sono vietati i passaggi trasversali? Nessun'altra partita è stata mostrata più spesso dal nostro istruttore capo svedese Björn Andeon; deve averla vista un centinaio di volte". E poi l'ex campione del mondo tedesco ricorda che in Italia le prendeva sempre, da chiunque, in qualsiasi forma. Nelle giovanili, in nazionale, con il Bayern. "Sopraffatti", scrive sul Guardian. Ma è solo una intro, un modo per dire che adesso il calcio italiano è finito.

