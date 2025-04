Il cachet di Geppi Cucciari di «Lol» a «tre realtà che amo». E a PizzAut le dedicano una pizza - Il video.

Leggi su Open.online

ha devoluto il montepremi di «Lol – Chi ride è fuori», comedy show su Prime, a tresociali, tra cui. Così, i ragazzi di Nico Acampora hanno deciso di dedicarle una, i cui ingredienti saranno decisi sui social. «Grazie per averci sostenuto e per averci fatto questo regalo. Facciamo unadedicata a te: sarà buonissima perché sei sarda. Ti vogliamo bene, sei nel nostro cuore», hanno annunciato felici, ma ancora increduli i membri del ristorante/pizzeria gestito da persone con autismo. Un grande progetto di inclusione sociale che aiuta questi ragazzi a rendersi indipendenti e a crearsi un futuro. Oltre a– che ha vinto 50mila euro nel programma prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios dove è arrivata in finale con il comico Federico Basso – ha diviso il premio tra Airc e Dinamo Camp.