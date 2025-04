Il black-out del Napoli è fisico o caratteriale? Capirlo è fondamentale Gazzetta

La Gazzetta dello Sport, con G. B. Olivero, analizza la partita del Napoli e soprattutto la marcata differenza tra primo e secondo tempo.Chissà cosa succede al Napoli nell'intervallo. Il calo nella ripresa è diventato un'antipatica abitudine e a Bologna è costato parecchio. L'Inter resta lassù con tre punti di vantaggio: lo spreco di Parma non è stato punito dagli azzurri, anche loro raggiunti, dopo aver assaporato il successo, da un meraviglioso colpo di tacco di Ndoye. In teoria il pareggio del Napoli è meno grave per la forza dell'avversario.La realtà, però, è diversa: chi insegue non può sprecare nessuna occasione e il Napoli ieri sembrava aver capito l'importanza capitale della vittoria prima di raggomitolarsi su se stesso giocando una ripresa priva di quell'energia e quella cattiveria agonistica che le avevano consentito di irretire il Bologna e di chiudere in vantaggio il primo tempo.

Fedele: "Problema fisico, troppo lavoro a secco. E Conte sta parlando troppo!" - "Il Napoli è in affanno solo fisico, non c'è altro. Conte è un grande allenatore che non dovrebbe mai parlare, nè prima e nè dopo. Perchè sparla. Parlare di questione mentale è sviare. (tuttonapoli.net)