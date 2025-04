Il biologo italiano Alessandro Coatti trovato morto in Colombia | il corpo fatto a pezzi alcuni erano in una valigia

biologo italiano Alessandro Coatti è stato trovato a Santa Marta, città della Colombia sul mar dei Caraibi. Secondo quanto riporta il giornale locale Hoy diario del Magdalena, la testa e le braccia sono state trovate domenica all’interno di una valigia nella zona di Villa Betel, vicino allo stadio Sierra Nevada. Mentre lunedì il torso è stato trovato galleggiante nelle acque del fiume Manzanares.Le autorità hanno confermato, dopo le analisi sui resti, che si tratta del corpo del biologo molecolare 42enne che lavorava per la prestigiosa Royal Society of Biology di Londra. Secondo i resoconti ufficiali citati dai media locali, Coatti è arrivato a Santa Marta il 3 aprile scorso e ha alloggiato in un ostello nel centro storico. È stato visto l’ultima volta venerdì 4 aprile, quando ha lasciato l’alloggio ed è salito su un taxi. Ilfattoquotidiano.it - Il biologo italiano Alessandro Coatti trovato morto in Colombia: il corpo fatto a pezzi, alcuni erano in una valigia Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il cadavere smembrato delè statoa Santa Marta, città dellasul mar dei Caraibi. Secondo quanto riporta il giornale locale Hoy diario del Magdalena, la testa e le braccia sono state trovate domenica all’interno di unanella zona di Villa Betel, vicino allo stadio Sierra Nevada. Mentre lunedì il torso è statogalleggiante nelle acque del fiume Manzanares.Le autorità hanno confermato, dopo le analisi sui resti, che si tratta deldelmolecolare 42enne che lavorava per la prestigiosa Royal Society of Biology di Londra. Secondo i resoconti ufficiali citati dai media locali,è arrivato a Santa Marta il 3 aprile scorso e ha alloggiato in un ostello nel centro storico. È stato visto l’ultima volta venerdì 4 aprile, quando ha lasciato l’alloggio ed è salito su un taxi.

Alessandro Coatti, chi è il biologo italiano fatto a pezzi e trovato in una valigia in Colombia. Alessandro Coatti, il biologo italiano morto in Colombia: il corpo smembrato trovato in una valigia. Alessandro Coatti morto in Colombia: il caso del biologo fatto a pezzi e chiuso in una valigia. Il mistero della morte di Alessandro, il biologo italiano trovato a pezzi in una valigia in Colombia. In Colombia hanno trovato i resti di un biologo italiano in una valigia. Alessandro ucciso e fatto a pezzi: l'orribile morte a soli 42 anni, tra tanti misteri. Ne parlano su altre fonti

Orrore in Colombia, l'italiano Alessandro Coatti fatto a pezzi e chiuso in una valigia - Il cadavere del 42enne è stato ritrovato a Santa Marta, nei pressi dello stadio Sierra Nevada: era sparito nel nulla da giovedì ... (msn.com)

Alessandro Coatti, chi è il biologo italiano fatto a pezzi e trovato in una valigia in Colombia - Ucciso e trovato in una valigia, fatto a pezzi, in Colombia. Si indaga sulla morte di Alessandro Coatti, biologo molecolare italiano di 42 anni. Il suo ... (msn.com)

In Colombia hanno trovato i resti di un biologo italiano in una valigia - Alessandro Coatti aveva lavorato per anni nel Regno Unito ed era arrivato nella città di Santa Marta a inizio aprile ... (ilpost.it)