Il Belvedere e l’Oasi in piazza Città di Lombardia Regione protagonista nella settimana del bello

"Ammirare lo scenario della Design Week dal punto più alto di Milano. Un'opportunità unica e irripetibile che Regione Lombardia è in grado di offrire con il Belvedere del 39° piano". Così il presidente Attilio Fontana ha inaugurato l'Oasi Life Experience, lo spazio espositivo di Palazzo Lombardia che, fino a domenica 13 aprile, animerà la piazza della Regione con installazioni e appuntamenti dedicati al design e all'artigianato Made in Italy. Eccezionalmente, poi, durante la settimana, aperture gratuite del Belvedere per apprezzare dall'alto le opportunità offerte dal Fuori Salone. Al taglio del nastro presenti anche l'assessore regionale al Design e Turismo, Barbara Mazzali, e l'assessore alla Cultura Francesca Caruso. Mazzali ha voluto evidenziare "l'impegno e l'attenzione che Regione pone verso chi, con professionalità e dedizione, opera in questo settore".

