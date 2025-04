Liberoquotidiano.it - Il ballo sexy di Nadia Mayer (con sua figlia) | Video

Uno dei segreti diè il rapporto meraviglioso con suaAnastasia. La star di Casa a Prima Vista, il programma televisivo in onda su Real Time, non è solo una delle più brave agenti immobiliari attive su Roma. Ma in passato è stata anche una modella. E, se il frutto non cade troppo lontano dall'albero, laAnastasia ha preso dalla mamma i tratti del viso, il fisico e anche il fascino irresistibile. In un, postato dasulle sue storie di Instagram, ci regala uno dei più curiosi momenti tra mamma e. Le due sono in bagno, davanti allo specchio. Si tratta del momento "trucco", sacro per tantissime donne e ragazze. Ma anche un'occasione routinaria come questa può essere all'insegna della gioia e della spensieratezza. La più piccola fa partire una canzone techno sul proprio smartphone e dà così il via alle danze.