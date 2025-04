Idonei concorsi PNRR1 nelle graduatorie di merito fino al 30% dei posti Pacifico Anief | Pronti a emendare la norma per ampliarla a tutti

Anief la norma contenuta nel decreto scuola, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile, che prevede l'inserimento dei docenti Idonei al concorso PNRR1 fino al 30% dei posti banditi nelle graduatorie di merito, è "un primo passo".L'articolo Idonei concorsi PNRR1 nelle graduatorie di merito fino al 30% dei posti, Pacifico (Anief): “Pronti a emendare la norma per ampliarla a tutti” . Leggi su Orizzontescuola.it Perlacontenuta nel decreto scuola, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile, che prevede l'inserimento dei docential concorsoal 30% deibanditidi, è "un primo passo".L'articolodial 30% dei): “laper” .

Idonei concorsi PNRR1 nelle graduatorie di merito fino al 30% dei posti, Pacifico (Anief): "Pronti a emendare la norma per ampliarla a tutti". NUOVO DECRETO SCUOLA- NOVITA’ PER GLI IDONEI CONCORSI PNRR1 E PNRR2-. Richiesta graduatoria idonei concorso PNRR 1 negata: non configura accesso agli atti (NOTA Usr Campania). Concorsi Pnrr, docenti idonei non vincitori integrati nelle graduatorie: cosa dice la riforma di Valditara. Concorsi PNRR 1 e 2: il Decreto Scuola cambierà il futuro degli insegnanti idonei (scopri come). Decreto Scuola, quali concorsi docenti faranno parte dell'elenco regionale da cui assumere in ruolo sui posti residui?. Ne parlano su altre fonti

Concorsi Pnrr, docenti idonei non vincitori integrati nelle graduatorie: cosa dice la riforma di Valditara - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, in conferenza stampa, ha spiegato i dettagli della riforma del sistema di reclutamento dei docenti previsto ... (fanpage.it)

Concorsi scuola e assunzione degli idonei non vincitori: possibile svolta in arrivo - Possibile svolta in arrivo per le assunzioni degli idonei dei concorsi scuola Pnrr 1 e 2 grazie a decreto del Mim in bozza atteso in Consiglio dei Ministri. Le novità. (money.it)

Approvato il Decreto Scuola 2025: ecco tutte le novità su Graduatorie e Reclutamento - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Scuola 2025, che contiene diverse misure in materia di reclutamento e graduatorie del personale scolastico. Ecco tutte le novità in arrivo. (ticonsiglio.com)