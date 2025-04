Ilgiorno.it - IA nella scuola. Le richieste degli studenti

Leggi su Ilgiorno.it

Razzante* Da una parte sono incuriositi, dall’altra sono preoccupati. Glidelle scuole superiori si dichiarano interessati ad approfondire l’uso delle nuove tecnologie come l’Intelligenza Artificiale (AI) poiché temono di rimanere indietro sul mercato del lavoro. Secondo l’indagine "Dopo il diploma", realizzata da ELIS e Skuola.net su un campione di 2.500 ragazzi, 8 su 10 vorrebbero che l’AI venisse introdotta nei curricula scolastici come competenza necessaria per prepararsi al lavoro. Oltre il 60%ha paura che l’AI, se non padroneggiata, possa ridurre le loro opportunità occupazionali. Il 31%intervistati ritiene che ogni settore sia a rischio, mentre il 29% pensa che gli effetti saranno rilevanti, ma non generalizzati. La parte restante, infine, vede l’AI come un’occasione per la nascita di nuove professioni.