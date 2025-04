I sondaggi dicono che la fiducia in Meloni resta stabile ma il governo perde il 10 per cento

Meloni a Palazzo Chigi, la fiducia nei suoi confronti resta pressoché invariata: era al 40 per cento nell'ottobre 2022, oggi è al 39 per cento secondo l'ultima rilevazione Swg per La7. Diverso il discorso sull'efficacia del governo, la cui percezione perde 10 punti percentuali: era al 49, viene stimata ora al 39 per cento. Quanto ai partiti, nell'ultima settimana – egemonizzata dal dibattito sui dazi – si registrano lievi movimenti. FdI resta ampiamente la prima forza e guadagna uno 0,3 per cento. Ora è al 30,2. Insegue il Pd, che perde 0,3 per cento e si attesta al 22,3. Mentre cresce il M5s, passando dall'11,2 all'11,5. Tornando alla maggioranza, Forza Italia è all'8,9 per cento (meno o,2); mentre l'attivismo di Matteo Salvini porta in dote alla Lega un più 0,3 per cento, per un gradimento complessivo tra gli elettori dell'8,7 per cento. Ilfoglio.it - I sondaggi dicono che la fiducia in Meloni resta stabile, ma il governo perde il 10 per cento Leggi su Ilfoglio.it A due anni dall'insediamento di Giorgiaa Palazzo Chigi, lanei suoi confrontipressoché invariata: era al 40 pernell'ottobre 2022, oggi è al 39 persecondo l'ultima rilevazione Swg per La7. Diverso il discorso sull'efficacia del, la cui percezione10 punti percentuali: era al 49, viene stimata ora al 39 per. Quanto ai partiti, nell'ultima settimana – egemonizzata dal dibattito sui dazi – si registrano lievi movimenti. FdIampiamente la prima forza e guadagna uno 0,3 per. Ora è al 30,2. Insegue il Pd, che0,3 pere si attesta al 22,3. Mentre cresce il M5s, passando dall'11,2 all'11,5. Tornando alla maggioranza, Forza Italia è all'8,9 per(meno o,2); mentre l'attivismo di Matteo Salvini porta in dote alla Lega un più 0,3 per, per un gradimento complessivo tra gli elettori dell'8,7 per

