I reali Carlo e Camilla e il presidente Mattarella a Ravenna, città tirata a lucido: modifiche alla raccolta dei rifiuti

, 8 aprile 2025 – In occasione della visita adi ReIII, della Reginae deldella Repubblica Sergio, prevista per giovedì 10 aprile, il Gruppo Hera ha reso noto che, per contribuire al buon esito dell’evento, saranno messi in campo servizi straordinari,nelladeie rimozione di diversi cestini e contenitori. Rimozione dei cassonetti In particolare, la multiutility rimuoverà, domani (9 aprile), 76 cassonetti, 45 bidoni carrellati e 154 cestini in tutta la zona interessata dvisita. Alcune postazioni di cassonetti saranno completamente rimosse, altre riposizionate temporaneamente nelle vicinanze. Un apposito cartello indicherà le postazioni alternative. I contenitori saranno poi ricollocati nelle rispettive posizioni dal termine degli eventi fino a tutto l’11 aprile.