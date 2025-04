Lanazione.it - I Punkcake al Firenze Rock

Arezzo, 08 aprile 2025 – I, ormai nota giovane punk band del Valdarno, suoneranno il 15 giugno prossimo come uno dei gruppi di apertura del concerto dei Green Day, all’interno di uno dei festivalpiù importanti e seguiti in Italia, ils. Una notizia che ha di nuovo proiettato il nome del gruppo su una vetrina di portata nazionale. La band, composta da Damiano Falcioni (basso e voce), Sonia Picchioni (voce), Lorenzo Donato e Bruno Bernardoni (chitarre) e Lorenzo Migliore (batteria), è nata alla fine dell’estate 2020, nel pieno del clima pandemico. L’idea è sbocciata proprio nei mesi della prima quarantena, quando Damiano e Sonia, spinti dalla comune passione per il– in particolare per il punk – hanno deciso di trasformare la loro amicizia e il bisogno di esprimersi in un progetto musicale concreto.