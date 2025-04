Ilveggente.it - I pronostici di martedì 8 aprile: Champions League, Championship e non solo

Leggi su Ilveggente.it

di: al via i quarti di finale di, in campo anchehip e altri campionatiRiparte lacon le prime due partite dell’andata dei quarti di finale: Bayern Monaco-Inter e Arsenal-Real Madrid. Due partite che saranno condizionate anche dagli infortuni che hanno colpito alcune delle squadre in campo soprattutto nell’ultimo periodo.Idihip e non(LaPresse) – IlVeggente.it I bavaresi ad esempio dovranno rinunciare a Musiala, in assoluto uno dei giocatori più talentuosi, out insieme a Upamecano, Davies, Ito, Neuer e Pavlovic. L’Arsenal invece continua ad avere grossi problemi in attacco, dove sta giocando il centrocampista Merino da falso nueve. Si è gravemente infortunato anche il difensore centrale Gabriel, ma Arteta ha anche una buona notizia ovvero il rientro di Saka.