I programmi in tv oggi 8 aprile 2025 | film e intrattenimento

programmi Tv della serata di martedì 8 aprile 2025Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 8 aprile 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.filmSu Rai 4 dalle 21.20 Run. Chloe è una ragazza adolescente disabile di cui la madre si prende cura fin da piccola. Il comportamento della donna però, così legata morbosamente a sua figlia, risulta inquietante e invadente, crescendo la ragazza in totale isolamento e controllando ogni sua mossa. Questa morbosità materna spinge la ragazza a mettere in discussione il rapporto con il genitore e indagare sulle sue presunte patologie.

