I primi contro dazi della Ue | 25% su Harley-Davidson e jeans Levi’s salvo il bourbon

Harley-Davidson e Levi's figurano nella lista di controdazi fino al 25% che l'Europa metterà in campo dal 15 aprile per rispondere a quelli su acciaio e alluminio imposti da Washington in marzo. Stando alla bozza del documento di 66 pagine letta dall'agenzia Ansa il bourbon è invece risparmiato, insieme a vini e latticini, per scongiurare l'escalation viste le minacce di Donald Trump di alzare al 200% i dazi sugli alcolici più pregiati e altre eccellenze del Vecchio Continente. Un compromesso che riflette la pressione diplomatica di Italia, Francia e Irlanda, decise a proteggere prosecco, champagne e i propri superalcolici dalla spirale delle ritorsioni.Dopo gli ultimi ritocchi alla lista da parte della squadra del commissario al Commercio, Maros Sefcovic, il 9 aprile toccherà ai 27 Stati membri pronunciarsi in sede di comitato tecnico in seno all'esecutivo Ue (in gergo, comitatologia). La rappresaglia di Bruxelles colpirà dritto nelle roccaforti repubblicane. Nel mirino ci sono le icone del made in Usa: tra il resto

