Formiche.net - I numeri sui fossili e il caso Iran. La strategia energetica di Wright in Medio Oriente

Due settimane per spiegare ai Paesi del(e non solo) quale sarà la politicadecisa dalla nuova amministrazione americana. Il segretario Usa all’energia Chrisinizia un lungo tour proprio mentre il petrolio fa segnare il suo minimo in 4 anni e mentre i combustibilicontinuano a prevalere alla voce export Usa. Nel 2024 infatti gli Stati Uniti sono diventati il principale esportatore di gnl al mondo. Il tutto dopo che Israele ha proposto adi istituire un forum dedicato all’energia per i Paesi che hanno firmato gli Accordi di Abramo, come annunciato dal ministro dell’energia israeliano Eli Cohen. Inoltre bassi prezzi del petrolio potrebbero anche venire in soccorso del progetto a stelle e strisce riguardo le pressioni da portare a Mosca per accettare la pace in Ucraina.