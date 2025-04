Thesocialpost.it - I numeri di telefono di Meloni e Mattarella finiscono online: “Possono vederli tutti”

I contatti telefonici dei vertici dello Stato sono ora disponibili, e lo rivela Il Fatto Quotidiano, che spiega come, per soli 50 euro, sia possibile ottenere ipersonali dei leader italiani. "Tra questi c'è, ad esempio, il numero del cellulare del presidente della Repubblica Sergio", scrive il giornale, specificando che non si tratta del numero istituzionale, ma di quello utilizzato per i contatti privati, con amici e familiari. Lo stesso discorso riguarda la premier Giorgiae alcuni ministri come Guido Crosetto e Matteo Piantedosi. "Il punto è che non stiamo parlando di dark web o di siti nascosti e complessi da raggiungere, ma di piattaforme accessibili a, dove le informazioni sono reperibili pubblicamente", aggiunge l'articolo.