I numeri di cellulare di Meloni, Mattarella e tutti i ministri si trovano online: indagini della polizia Postale

Sarebbero più di una le piattaformeche permetterebbero di avere ie altre informazioni di contatto per la premier, il presidenteRepubblicama, anche dei vertici die carabinieri, e così via. Il fatto è stato segnalarlo da un informatico e, adesso, sulla questione sta indagando lache ha aperto un’indagine.Ci sarebbero on line siti internet che darebbero questa possibilitàSi troverebbepiù di un sito che, a pagamento, permetterebbe di avere idi telefono di buona parte dei vertici dello Stato italiano: ci sarebbe ilpresidente del Consiglio Giorgia, quello del presidenteRepubblica Sergio, ma anche numerosi, figure di rilievo die carabinieri, migliaia di agenti e dipendenti all’interno delle strutture statali.