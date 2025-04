I numeri dei vertici dello Stato in vendita sul web a 50 euro la postale invia un’informativa a Roma

euro numeri di telefono personali appartenenti ai più alti rappresentanti dello Stato italiano. Tra i contatti messi in vendita, figurerebbero quelli del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di vari ministri, tra cui Guido Crosetto e Matteo Piantedosi.Anche il Garante per la privacy ha aperto un'istruttoria sulla vicendaLa scoperta è stata resa possibile grazie all'intervento dell'esperto informatico Andrea Mavilla, che ha fatto emergere l'esistenza di questa rete di dati sensibili accessibili con estrema facilità. A seguito della sua segnalazione, la polizia postale ha avviato un'indagine per accertare le modalità di diffusione e la legalità della raccolta di queste informazioni.

Numeri di telefono dei vertici di Stato online in vendita per 50 euro, la polizia postale invia informativa ai pm - La polizia postale invierà nelle prossime ore, entro domani, un'informativa alla Procura di Roma in merito alle indagini avviate dopo la denuncia di un informatico in merito ... (msn.com)

Da Mattarella a Meloni, online i numeri di telefono dei vertici dello Stato: la polizia postale avvia accertamenti - La denuncia dell’esperto di sicurezza informatica: per pochi euro possibile aggiungere in rubrica i numeri di cellulare privati di molte autorità ... (ilsole24ore.com)

