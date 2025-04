Lanotiziagiornale.it - I minorenni chiedono di essere ascoltati ma lo Stato li ignora

Oggi si celebra, per la prima volta, la Giornata nazionale dell’ascolto dei minori. In un Paese dove i minori sono sempre meno – quasi il 7% in meno rispetto al 2019 secondo i dati raccolti da Openpolis – la domanda più urgente è anche la più semplice: chi ascolta le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi?È un diritto sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia: “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa”. Ma tra il principio e la realtà, come spesso accade, ci sono chilometri di distanza.sempre meno, proprio quando serve di piùSecondo l’indagine promossa dall’Istituto superiore di sanità all’interno del programma internazionale Hbsc (Health behaviour in school-aged children), al crescere dell’età diminuisce la percezione di: il 60% degli 11enni dice di sentirsi accettato dagli insegnanti, ma tra i 15enni la quota crolla al 35,4%.