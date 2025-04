I lupi bianchi di Trono di Spade non sono più estinti | il DNA li ha riportati in natura e sono bellissimi

lupi bianchi di Trono di Spade, che nell’universo creato da George RR Martin si chiamano meta-lupi, non sono più soltanto creature leggendarie o preistoriche: oggi camminano di nuovo sulla Terra. Tre esemplari vivi di questo genere di lupo, l’Aenocyon dirus, detto lupo terribile, un’antica specie scomparsa oltre 10.000 anni fa, sono stati riportati in vita grazie a una complessa operazione di ingegneria genetica condotta da Colossal Biosciences. I cuccioli, chiamati Romulus, Remus e Khaleesi, sono stati cresciuti in una riserva naturale tenuta segreta, lontano da occhi indiscreti, per proteggerli. Non si tratta di cloni, ma di organismi vivi creati attraverso la riscrittura del genoma di animali moderni per ricostruire, pezzo per pezzo, il profilo genetico dell’antico lupo terribile.L’operazione ha avuto inizio grazie al recupero di DNA da due reperti fossili straordinariamente ben conservati: un dente risalente a 13. Cultweb.it - I lupi bianchi di Trono di Spade non sono più estinti: il DNA li ha riportati in natura (e sono bellissimi) Leggi su Cultweb.it didi, che nell’universo creato da George RR Martin si chiamano meta-, nonpiù soltanto creature leggendarie o preistoriche: oggi camminano di nuovo sulla Terra. Tre esemplari vivi di questo genere di lupo, l’Aenocyon dirus, detto lupo terribile, un’antica specie scomparsa oltre 10.000 anni fa,statiin vita grazie a una complessa operazione di ingegneria genetica condotta da Colossal Biosciences. I cuccioli, chiamati Romulus, Remus e Khaleesi,stati cresciuti in una riservale tenuta segreta, lontano da occhi indiscreti, per proteggerli. Non si tratta di cloni, ma di organismi vivi creati attraverso la riscrittura del genoma di animali moderni per ricostruire, pezzo per pezzo, il profilo genetico dell’antico lupo terribile.L’operazione ha avuto inizio grazie al recupero di DNA da due reperti fossili straordinariamente ben conservati: un dente risalente a 13.

I lupi bianchi di Trono di Spade non sono più estinti: il DNA li ha riportati in natura (e sono bellissimi) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Come si conclude Il Trono di Spade? Il finale spiegato - Quello affrontato dalla serie TV Il Trono di Spade è stato un lungo viaggio che ... completando la biografia di Jaime nel Libro Bianco. La donna riconosce all'uomo amato quello che lui ha sempre ... (msn.com)